Дирекция заповедников Таймыра оспаривает аренду участка в заповеднике «Большой Арктический»

Объединенная дирекция заповедников Таймыра подала иск с требованием признать недействительным право ФГУП «Гидрографическое предприятие» на бессрочное пользование участком на территории природного заповедника «Большой Арктический», сообщает пресс-службамарбитражного суда Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислава Новгородцева, Коммерсантъ Фото: Станислава Новгородцева, Коммерсантъ

Истец указывает, что право пользования участком площадью 45 га было выдано предприятию Диксонским райсоветом народных депутатов, которое, по мнению заявителя, правоустанавливающим документом не является.

Природный заповедник «Большой Арктический» имеет площадь в 4 млн 200 тыс. га. Является крупнейшим заповедником в России и третьим в мире.

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Александр Киселев