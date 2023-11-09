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Брокеры-мошенники похитили у нижегородца 1,7 млн рублей

Житель Нижнего Новгорода потерял 1,7 млн руб., решив откликнуться на интернет-объявление о возможности дополнительного заработка на брокерских сделках. По данным полиции, представитель фирмы убедил мужчину в возможности увеличения прибыли от вложений на бирже. Заработанные средства предлагалось выводить с брокерских онлайн-платформ.

Полгода мужчина переводил личные сбережения на расчетные счета, указанные «брокером». Ответных поступлений он не дождался и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Преступникам в случае поимки может грозить до 10 лет лишения свободы.

Андрей Репин

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