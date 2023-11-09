В Краснодарском крае погрузка на железной дороге выросла на 2% за 10 месяцев

С января по октябрь 2023 года погрузка на железной дороге составила 25,1 млн т, что на 1,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

По данным компании, за десять месяцев текущего года погрузка сахара увеличилась относительно аналогичного периода прошлого года на 14% (350,9 тыс. т), промышленного сырья — на 8,8% (517,8 тыс. т), погрузка нефти и нефтепродуктов — на 4,2% (до 417,6 тыс. т).

В то же время погрузка зерна снизилась на 16,5% (762,5 тыс. т), цемента — на 12,2% (2,3 млн т), строительных грузов — на 5,5% (4,5 млн т).

Анастасия Назарова