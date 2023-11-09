Количество погибших на пожарах в Татарстане с начала года выросло до 113 человек

Число погибших на пожарах в Татарстане с начала года составило 113 человек, что на семь человек больше, чем годом ранее. Об этом в ходе пресс-конференции сказал главный госинспектор региона по пожарному надзору Максим Трущин.

Всего с начала года в Татарстане зафиксировали 4,3 тыс. пожаров, что на 0,9% меньше, чем годом ранее. В частности, число пожаров выросло в 18 районах Татарстана, а еще в 17 районах увеличилось количество погибших.

"Ъ-Казань"