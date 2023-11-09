На Кубани назвали лучших работодателей в 2023 году

В список лучших работодателей в Краснодарском крае в 2023 году вошли 32 компании. Рейтинг составила онлайн-платформа по поиску работы SuperJob, исследовав уровень зарплат и отсутствие жалоб соискателей на невыполнение работодателем условий трудового соглашения в течение полугода после трудоустройства и в период публикации вакансии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Лучшим работодателем на Кубани в этом году стала компания «Краснодарнефтегаз». Второе место занял медцентр «Гиппократ», третье и четвертое — агентства недвижимости «АЯКС» и «Мореон Инвест» соответственно, пятое — «Металлопром».

В десятку лучших вошли «Газстроймонтаж», застройщик «Инсити», «Славрусинвест», гостевой дом «Отрада» и «РАС». В список также попали Центр ветеринарной медицины, МУП «КТТУ», «ЮгСтройИнвест Кубань», «Хлебница», ОБД, «Кубань-Мороженое» и другие.

Татьяна Ручкина

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