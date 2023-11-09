Администрация Индустриального района заплатит за турнир по Counter-Strike

ГКУ «Центр организации закупок» объявил электронный аукцион на оказание услуг по организации киберспортивного турнира для жителей и учащихся Индустриального района Перми. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как указано в техническом задании, турнир проводится по дисциплинам: Dota2 и Counter-Strike: Global Offensive. Подрядчик должен обеспечить аренду помещения, призовой фонд и участие в турнире не менее ста человек. Продолжительность турнира составит два часа.

Максимальная цена контракта — 62 тыс. руб. Победителя аукциона определят 20 ноября.