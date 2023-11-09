Mriya Resort & SPA принял участие в главной лесовосстановительной акции страны «Сохраним лес»

3 ноября 2023 года состоялось центральное мероприятие всероссийской акции «Сохраним лес» в Крыму. При поддержке волонтеров курорта Mriya Resort & SPA заложили новый хвойный лес из 160 тысяч молодых сосен. Общее количество участников проекта достигло рекорда — 1 миллиона со старта акции.

3 ноября волонтеры курорта Mriya Resort & SPA присоединились к экологической инициативе и способствовали озеленению 35 га территории. Все мероприятие прошло в формате экопраздника — на площадке работала полевая кухня, волонтеры участвовали в викторине и получали призы от генеральных партнеров. В рамках всей акции «Сохраним лес» в Крыму была запланирована высадка более 900 тысяч сеянцев и саженцев древесных растений на площади более 280 га. К финалу же самой акции, которая ежегодно вносит важный вклад в борьбу с последствиями лесных пожаров и вынужденных рубок, лесной фонд России прирастает на 70 млн деревьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Mriya Resort & Spa регулярно поддерживает экологические инициативы, например, 28 октября волонтеры курорта приняли участие в “Зеленом фестивале” и помогли высадить более 1000 деревьев и многолетних кустарников, которые стали частью новой экосистемы бухты Капсель в районе города Судак.

Об акции «Сохраним лес» Впервые всероссийскую акцию «Сохраним лес» провели в 2019 году. Ежегодно к акции присоединяется до 1,5 миллионов участников, которые за четыре года реализации проекта высадили более 222 млн деревьев. Экологическая инициатива стала по праву считаться одной из крупнейших в России. Акция реализуется в рамках национального проекта «Экология». Организаторами акции выступают Минприроды России, Рослесхоз, Всероссийское общественное движение «Волонтеры леса», при поддержке движения «Экосистема» и общероссийского движения детей и молодежи "Движение Первых". Партнерами акции в 2023 году выступают Сбер, Росатом, РЖД, ТМК и Т Плюс.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

https://mriyaresort.com/