Курултай Башкирии предложил поддержать НКО, работающие в новых регионах России

Депутаты Курултая Башкирии рассмотрят в первом чтении законопроект о поддержке социально ориентированных НКО республике, которые ведут работу на новых территориях – в ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Изменения планируется внести в республиканский закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций».

Меры государственной поддержки предлагается предоставлять некоммерческим организациям, которые «оказывают жителям новых регионов содействие в получении социальной, медицинской, психологической, педагогической, юридической помощи», а также занимаются «благотворительной или волонтерской деятельностью, помогают развивать некоммерческий сектор», пояснил председатель Курултая Константин Толкачев.

В настоящее время закон предусматривает 20 приоритетных направлений деятельности социально ориентированных НКО, по которым предоставляются региональные и муниципальные меры поддержки — социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, охрана окружающей среды и защита животных и другие виды деятельности.

Майя Иванова

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