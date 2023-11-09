Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Переславль-Залесский остался без воды из-за аварии

В Переславле-Залесском Ярославской области сегодня, 9 ноября, ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на канализационном коллекторе главной насосной станции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В городе полностью отключено центральное водоснабжение, так как для ремонта коллектора нужно исключить приток стоков в систему канализации. Местные власти организовали подвоз воды во дворы домов, маломобильным гражданам воду до квартир доставляют волонтеры. Школы переведены на дистанционный режим обучения, детские сады закрыты. Сначала планировалось отремонтировать коллектор к утру 9 ноября, однако выяснилось, что трубу необходимо менять.

«В ходе проведения аварийно-восстановительных работ была выявлена полная непригодность участка трубы для дальнейшей эксплуатации. Было принято решение о полной замене данного участка трубопровода. В связи с этим аварийные работы проводились всю ночь и продолжаются в настоящее время»,— сообщили в администрации Переславля-Залесского.

Из-за отсутствия воды отключено отопление в микрорайоне Чкаловский и ряде домов, которые обслуживаются небольшими котельными. Как сообщили в администрации города, большая часть города обеспечена теплом. Губернатор Михаил Евраев заявил, что региональные власти оказывают помощь в ликвидации последствий аварии.

«Чтобы обеспечить людям подвоз воды и помочь городу с устранением последствий, выделили дополнительную технику и бригады. С руководством округа на связи. Восстановить подачу воды и отопление службы планируют к 14:00»,— рассказал Михаил Евраев.

Проверку по факту аварии провела прокуратура. Как сообщили в надзорном ведомстве, власти и коммунальная организация превысили максимальный срок перерыва водоснабжения, который составляет 24 часа. По результатам проверки в адрес и. о. главы города Переславль-Залесский, а также директора ООО «Городские коммунальные сети» внесено представление

Антон Голицын, Ярославль

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...