Переславль-Залесский остался без воды из-за аварии

В Переславле-Залесском Ярославской области сегодня, 9 ноября, ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на канализационном коллекторе главной насосной станции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В городе полностью отключено центральное водоснабжение, так как для ремонта коллектора нужно исключить приток стоков в систему канализации. Местные власти организовали подвоз воды во дворы домов, маломобильным гражданам воду до квартир доставляют волонтеры. Школы переведены на дистанционный режим обучения, детские сады закрыты. Сначала планировалось отремонтировать коллектор к утру 9 ноября, однако выяснилось, что трубу необходимо менять.

«В ходе проведения аварийно-восстановительных работ была выявлена полная непригодность участка трубы для дальнейшей эксплуатации. Было принято решение о полной замене данного участка трубопровода. В связи с этим аварийные работы проводились всю ночь и продолжаются в настоящее время»,— сообщили в администрации Переславля-Залесского.

Из-за отсутствия воды отключено отопление в микрорайоне Чкаловский и ряде домов, которые обслуживаются небольшими котельными. Как сообщили в администрации города, большая часть города обеспечена теплом. Губернатор Михаил Евраев заявил, что региональные власти оказывают помощь в ликвидации последствий аварии.

«Чтобы обеспечить людям подвоз воды и помочь городу с устранением последствий, выделили дополнительную технику и бригады. С руководством округа на связи. Восстановить подачу воды и отопление службы планируют к 14:00»,— рассказал Михаил Евраев.

Проверку по факту аварии провела прокуратура. Как сообщили в надзорном ведомстве, власти и коммунальная организация превысили максимальный срок перерыва водоснабжения, который составляет 24 часа. По результатам проверки в адрес и. о. главы города Переславль-Залесский, а также директора ООО «Городские коммунальные сети» внесено представление

Антон Голицын, Ярославль