Работы на восьми шахтах Кузбасса приостановлены судами и Ростехнадзором

Сибирское управление Ростехнадзора временно запретило своими протоколами некоторые виды работы на восьми угольных шахтах Кузбасса со 2 по 8 ноября. На основе материалов ведомства суды приостановили затем работы на четырех из них, сообщает в своем телеграм-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

Четыре запрета были наложены на работы на шахтах ООО «ММК-Уголь (угольное подразделение ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»), два — на шахтах ПАО «Распадская», по одному на шахте «Сибирская» и шахте АО «СУЭК-Кузбасс». На 60 суток суд приостановил доставку грузов по центральному вертикальному воздухоподающему стволу шахты «Чертинская-Коксовая» и на 30 суток на проведение конвейерного уклона 1 пласта 23 ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» компании «ММК-Уголь». В первом случае решение принято за эксплуатацию толкателей вагонеток с истекшим сроком службы и за отсутствие проектной документации на доставку грузов вертикальным стволом, во втором — за превышение допустимой концентрации метана, невыполнение комплекса противовыбросных мероприятий.

На 90 суток суд запретил доставку материалов, оборудования и их выдачу на поверхность по вспомогательному стволу блока 5 шахты «Распадская» одноименного ПАО за эксплуатацию клетьевого ствола с нарушением требований промышленной безопасности. Кроме того, на шахте «Распадская-Коксовая» этой же компании протоколом Ростехнадзора остановлена эксплуатация шахтного подвесного локомотива за его использование с нарушением требований промбезопасности.

Судом приостановлена также на 7 суток эксплуатация ленточного конвейера в главном вентиляционном штреке пласта Надбайкаимский ООО «Шахта Сибирская» за его эксплуатацию с нарушением требований промбезопасности. Протоколами Ростехнадзора запрещено проведение водосборника шахты им Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» Шахта им. С.М. Кирова за превышение допустимой концентрации метана, отсутствие технической документации на проведение и крепление горной выработки, а также проведение двух вентиляционных штреков на шахте «Костромовская» ООО «ММК-Уголь» за превышение допустимой концентрации метана, несоблюдение требований технической документации при креплении горной выработки, за пылевзрывоопасное состояние горной выработки, нарушение в системе аэрогазового контроля и др.

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Игорь Лавренков, Кемерово