Владелец агрохолдинга, планировавший покупку хозяйства «Ашатли», создал юрлицо со схожим названием

Владелец агрохолдинга «Антар» Александр Кириленко зарегистрировал агрохозяйство — ООО «Пихта». Об этом свидетельствует база данных «СПАРК-Интерфакс». Директором организации стал бывший руководитель пермского филиала Россельхозбанка Алексей Киселев.

Ранее господин Кириленко планировал купить агрохозяйство с похожим названием — ООО «Пихтовское». В сфере деятельности новой организации «Пихта» указано разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока.

Предприятие «Пихтовское» расположено в Частинском районе Пермского края. Ранее его стадо насчитывало более 3,4 тыс. голов крупного рогатого скота, компания являлась самой крупной фермой «Ашатли» и одним из крупнейших хозяйств Пермского края. В 2022 году «Пихтовское» и еще девять входящих в холдинг компаний вошли в процедуру банкротства из-за долгов «Ашатли» перед Сбербанком в размере 273,4 млн руб.

Все имущество «Пихтовского» продавалось на аукционах одним лотом, в который входили два коровника, вспомогательные сооружения, земельные участки, сельхозтехника, а также 319 голов КРС и две лошади. Первые торги были объявлены в январе этого года, тогда начальная цена перечисленных активов была определена в 152 млн руб. На последних торгах она снизилась до 144,7 млн руб. Прием заявок на текущие торги осуществляется до 28 ноября.

Александр Кириленко является владельцем пермских торговых центров «Айсберг» и «Айсберг Модерн». Летом 2022 года господин Кириленко купил компанию «Антар». Александр Кириленко объяснял приобретение нового актива намерением попробовать развиваться в сельскохозяйственном бизнесе.