Приезжего задержали по подозрению в поджоге машины в Краснодаре

Краснодарские полицейские задержали 50-летнего приезжего из Сыктывкара. Мужчина, будучи пьяным, поджег иномарку на улице Фрунзе, заявили в пресс-службе городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ЧП Краснодар» Фото: «ЧП Краснодар»

По информации ведомства, мужчина в вечер поджога выпивал в компании незнакомых ему граждан, а после решил прогуляться по городу, но заблудился. Тогда фигурант стал искать место для ночевки — дергал за дверные ручки всех машин на своем пути и наткнулся на незапертый автомобиль. Приезжий проник в салон, но уснуть так и не смог, тогда он поджег сиденье машины и скрылся.

Фигурант сам рассказал полицейским о произошедшем. После обращения владельца машины приезжего оперативно задержали на вокзале, откуда он собирался уехать в другой город.

Вячеслав Рыжков

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