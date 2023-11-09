Глава СКР заинтересовался парковкой на мемориале в Энгельсе
Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата проверку по факту парковки на мемориале в Энгельсе Саратовской области, сообщил инфоцентр федерального ведомства.
О происшествии следователи узнали из СМИ и соцсетей. «Группа молодых людей в нарушение правил дорожного движения припарковала легковой автомобиль на территории мемориала «Героям фронта и тыла 1941-1945 гг.», — объяснили в релизе.
По указанному факту регионального следственное управление ведет проверку. Генерал юстиции Бастрыкин ждет доклад о ее ходе от и. о. главы саратовского СКР Дмитрия Костина.
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