Глава СКР заинтересовался парковкой на мемориале в Энгельсе

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата проверку по факту парковки на мемориале в Энгельсе Саратовской области, сообщил инфоцентр федерального ведомства.

О происшествии следователи узнали из СМИ и соцсетей. «Группа молодых людей в нарушение правил дорожного движения припарковала легковой автомобиль на территории мемориала «Героям фронта и тыла 1941-1945 гг.», — объяснили в релизе.

По указанному факту регионального следственное управление ведет проверку. Генерал юстиции Бастрыкин ждет доклад о ее ходе от и. о. главы саратовского СКР Дмитрия Костина.

Дарья Васенина

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