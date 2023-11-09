«Россети Тюмень» обеспечили электроэнергией новые дома для представителей коренных малочисленных народов Севера

«Россети Тюмень» завершили технологическое присоединение к электрическим сетям восьми новых жилых домов в сельском поселении Казым Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Выданные 96 кВт мощности позволят обеспечить светом и теплом новоселов, в числе которых есть представители коренных малочисленных народов Севера.



Дома в Казыме возведены по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2019-2024 годах». «Россети Тюмень» организовали сначала временную схему питания строительных площадок, а затем обеспечили постоянное надежное электроснабжение готовых новостроек. Для контроля параметров качества и объема передаваемой электроэнергии специалисты установили интеллектуальные приборы учета с функцией дистанционной передачи данных.

Технологическое присоединение – один из основных видов деятельности «Россети Тюмень». Компания регулярно подключает новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Всего с начала года энергетики обеспечили электроснабжение около 2,5 тысячи многоквартирных и индивидуальных домов, а также дачных построек и коттеджей.