В центре Краснодара 10 ноября перекроют проезд на двух участках

На двух участках в центре Краснодара 10 ноября будет действовать запрет на проезд автомобилей. Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничения введут в связи с проведением мероприятия в честь Дня сотрудника органов внутренних дел РФ.

Ограничения будут действовать с 6:00 до 18:00. Для проезда будут закрыты участки улицы Гоголя от улицы Красной до Рашпилевской и от Красноармейской до Красной.

9 ноября с 22:00 указанные участки освободят от машин. Там организуют автостоянку для участников и гостей мероприятия.

Татьяна Ручкина

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