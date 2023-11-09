Лайнер Astoria Grande по пути из Сочи будет заходить в турецкий порт Самсун

Лайнер Astoria Grande, совершающий круизы с выходом из Сочи, начнет заходить в турецкий порт Самсун. Как сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора ООО «Судоходная компания Аквилон», программа будет действовать в некоторых путешествиях с ноября по январь 2024 года.

Первую остановку в Самсуне лайнер совершит во время путешествия из Сочи с выходом 11 ноября. Остановка в турецком порту также запланирована для путешественников с выходом из российского курорта 22 декабря и 19 января.

Туристам во время остановки дадут время на изучение Самсуна. Для них уже разработали экскурсии с посещением «Деревни амазонок», исторической верфи и корабля-музея Бандырма, древней столицы Понтийского царства Амасьи (основанной в III веке до н. э.) и нескольких музеев.

Татьяна Ручкина

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