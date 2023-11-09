В Казани из-за безбилетников было приостановлено движение троллейбусов

Из-за безбилетников в Казани накануне пришлось приостановить движение троллейбусов, которые курсируют без кондукторов. Об этом сообщает «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Казани Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Инциденты произошли накануне, 8 ноября, в салонах троллейбусов №9. Позже безбилетники оплатили проезд.

Всего за 7 и 8 ноября в Казани проверили 302 единицы подвижного состава и было выявлено 52 безбилетника. В результате все они оплатили проезд и продолжили свой путь дальше.

"Ъ-Казань"