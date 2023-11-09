В Башкирии в планы правительства включили строительство двух производств в Сибае

Правительство Башкирии включило строительство двух промышленных производств в Сибае в республиканскую схему территориального планирования до 2040 года.

Как следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации, АО «Башкирская содовая компания» (БСК) намерена в 2025-2029 годах построить в Сибае производство неорганических химических веществ. Ранее сообщалось, что БСК будет разрабатывать Худолазское месторождение в Сибае, которое станет для компании основным источником минерального сырья после того, как запасы известняка шихана Шахтау будут исчерпаны.

Также в схему территориального планирования включено создание в Сибае производства цемента по инициативе ООО «Индустриальный парк ''Сычуань-Сибай''» (основным бенефициаром является ЗАО «Сычуаньская компания по охране окружающей среды Цзюньхэ»). Строительство должно начаться в 2024 году, завершиться — в 2030 году.

Кроме этого, сибайское ООО «Мега 21» намерено провести реконструкцию на предприятии по производству щебня. Также в план включена рекультивация сибайского карьера, которую выполнит ООО «Гео генезис».

В 2024-2027 годах ООО «Цемикс» (входит в группу Lasselsberger) планирует построить в Абзелиловском районе новый завод по производству цемента. До 2028 года в Баймакском районе ООО «Сибайплитпром» организует производство ориентированно—стружечных плит.

Наталья Балыкова

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