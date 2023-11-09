Замглавы «Роскосмоса» Максим Овчинников умер в 41 год

В возрасте 41 года умер заместитель генерального директора «Роскосмоса» по экономике и управлению Максим Овчинников, сообщила компания. Как уточнил бывший руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин, господин Овчинников ушел из жизни после «тяжелой болезни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Овчинников

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Максим Овчинников

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией. Как результат — годы беспрецедентных безаварийных пусков»,— написал господин Рогозин в своем Telegram-канале.

«Уход из жизни Максима Александровича стал огромной утратой для всей ракетно-космической отрасли»,— сообщили в госкомпании.

В «Роскосмос» Максим Овчинников перешел в 2018 году, став самым молодым топ-менеджером корпорации. Он курировал экономические и финансовые вопросы, а также поддерживал развитие корпоративной культуры.

До этого господин Овчинников работал в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). В 2007 году он пришел на должность ведущего консультанта аналитического управления, спустя год стал замначальника управления, а затем начальником управления контроля промышленности и оборонно-промышленного комплекса ФАС России.

Одним из громких дел Максима Овчинникова в ФАС стало расследование сговора между «Газпромом» и трубным трейдером СЕТП Аркадия и Бориса Ротенбергов. Сговор вынуждал трубные компании участвовать в тендерах исключительно через трейдера.

В конце 2014 года господин Овчинников начал курировать закупки сухопутных и морских вооружений и военной техники.

Александра Горошилова