Замглавы «Роскосмоса» Максим Овчинников умер в 41 год
В возрасте 41 года умер заместитель генерального директора «Роскосмоса» по экономике и управлению Максим Овчинников, сообщила компания. Как уточнил бывший руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин, господин Овчинников ушел из жизни после «тяжелой болезни».
Максим Овчинников
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ
«Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией. Как результат — годы беспрецедентных безаварийных пусков»,— написал господин Рогозин в своем Telegram-канале.
«Уход из жизни Максима Александровича стал огромной утратой для всей ракетно-космической отрасли»,— сообщили в госкомпании.
В «Роскосмос» Максим Овчинников перешел в 2018 году, став самым молодым топ-менеджером корпорации. Он курировал экономические и финансовые вопросы, а также поддерживал развитие корпоративной культуры.
До этого господин Овчинников работал в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). В 2007 году он пришел на должность ведущего консультанта аналитического управления, спустя год стал замначальника управления, а затем начальником управления контроля промышленности и оборонно-промышленного комплекса ФАС России.
Одним из громких дел Максима Овчинникова в ФАС стало расследование сговора между «Газпромом» и трубным трейдером СЕТП Аркадия и Бориса Ротенбергов. Сговор вынуждал трубные компании участвовать в тендерах исключительно через трейдера.
В конце 2014 года господин Овчинников начал курировать закупки сухопутных и морских вооружений и военной техники.