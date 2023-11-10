Сбер провёл эко-субботники на побережье Анапы и Сочи

На Юге России при поддержке Сбера прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню Чёрного моря.



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На побережье Анапы и Сочи волонтёры банка, учащиеся местных школ и студенты провели субботники, в ходе которых было собрано более 30 мешков отходов.

Помимо экологических активностей для юных волонтёров был проведён мастер-класс по спасению дельфинов. На нём сотрудники Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» рассказали о процессе спасения, лечения и реабилитации черноморских дельфинов, а также важности их роли для экосистемы Чёрного моря.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Сбер, как лидер ESG-повестки в стране, имеет большой опыт в реализации уникальных проектов, направленных на устойчивое развитие в различных направлениях и сферах. На протяжении многих лет банк активно поддерживает проекты экологической направленности. Черное море занимает особое место в сердце каждого жителя нашей страны: это одно из любимых и самых популярных мест отдыха для всех граждан России и многих туристов из других стран мира. Наша общая задача - помочь региону реализовать свой туристический потенциал, сохранить природу края и внести свой вклад в сбережение нашей планеты. Прошедшие мероприятия – очередной этап в процессе реализации ESG-стратегии Сбера и очередной вклад в сохранение природы Краснодарского края».

Аббревиатура ESG (environmental, social, governance) расшифровывается как «природа, общество, управление». Это свод правил и подходов к ведению бизнеса, которые способствуют его устойчивому развитию. Они основаны на трёх принципах: внимательное отношение к окружающей среде, социальная ответственность и ответственное корпоративное управление.

Сбер является лидером данного направления по мнению экспертов и рейтинговых агентств. Так, банк занимает первую строчку ESG-рейтинга международного агентства RAEX имея самую высокую оценку уровня развития ESG-практик среди российских компаний. В этом году Сбер получил шесть наград программы «Лучшие ESG-проекты России», в том числе в номинации «ESG-трансформация бизнеса», как драйвер изменений в области устойчивого развития в стране.