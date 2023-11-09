В Башкирию будут поставлять утиные грудки из Китая

Участники башкирской делегации в ходе переговоров с китайскими партнерами договорились о поставке в КНР 700 т куриных бедер и лапок, а в Башкирию — 500 т утиной грудки ежемесячно, сообщила пресс-служба министерства торговли и услуг Башкирии. Также стороны договорились об импорте из Китая в Башкирию электронной техники, а из Башкирии — поставок гранулированного свекловичного жома на сумму около 90 млн руб.

Кроме того, заключен контракт на поставку стиральных порошков из КНР. До конца года в Башкирию поставят пробную партию — 200 т моющих средств.

Также один из участников официальной делегации заключил четыре контракта на общую сумму более 8 млрд руб. на поставку из Китая складской грузоподъемной техники. Первые поставки по этим договорам начнутся в течение месяца.

Делегация из Башкирии под руководством премьер-министра республики Андрея Назарова находится с официальным визитом в Китае. В составе бизнес-делегации — более 40 представителей республиканских предприятий и институтов развития.

Майя Иванова

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