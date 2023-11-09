В Татарстане для жителей сектора Газа собрали 31 млн рублей

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ Татарстана собрал 31 млн руб. в поддержку жителей Палестины. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Напомним, сбор гуманитарной помощи для жителей сектора Газа начался с 3 ноября по поручению главы Татарстана Рустама Минниханова. Прием осуществляют в трех пунктах сбора.

В частности, в республике на 5,2 млн руб. закупили 20 тонн продуктов. Это говядина, молоко сгущенное, масло, макароны, консервы и т. д. Список необходимых продуктов сформировали, ориентируясь на рекомендации Красного Полумесяца.

"Ъ-Казань"