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В Татарстане для жителей сектора Газа собрали 31 млн рублей

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ Татарстана собрал 31 млн руб. в поддержку жителей Палестины. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Напомним, сбор гуманитарной помощи для жителей сектора Газа начался с 3 ноября по поручению главы Татарстана Рустама Минниханова. Прием осуществляют в трех пунктах сбора.

В частности, в республике на 5,2 млн руб. закупили 20 тонн продуктов. Это говядина, молоко сгущенное, масло, макароны, консервы и т. д. Список необходимых продуктов сформировали, ориентируясь на рекомендации Красного Полумесяца.

"Ъ-Казань"

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