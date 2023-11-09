В Казани в преддверии саммита стран БРИКС пройдет архитектурно-строительный форум

В Казани 5–7 декабря в преддверии саммита стран БРИКС состоится международный архитектурно-строительный форум «Казаныш». Об этом сообщают организаторы.

Участниками форума станут спикеры из 20 стран. В частности, из Аргентины, Египта, Индии, Китая, ОАЭ Саудовской Аравии и т. д. Основная тема будет связана с развитием городов и поиском необходимого баланса между активным международным сотрудничеством и сохранением идентичности каждого уникального места.

Форум проведут в театре имени Камала. В частности, ожидается выступление обладателя «Золотого льва» Венецианской архитектурной биеннале 2023 из Нигерии Демаса Нвоко, а также обладателя «Серебряного льва» Олалекана Джеиифоуса. Кроме того, будут выступать архитекторы ведущих бюро РФ, включая Wowhaus, АБ Рождественка, ASADOV, «Остоженка», Atrium, UNK, Меганом, DNK ag, «Студия 44», «Тотан» и т. д.

"Ъ-Казань"