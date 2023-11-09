Суд приостановил строительство дома бизнес-класса в центре Перми

Суд наложил обеспечительные меры на строящийся жилой дом бизнес-класса «Строганов» по ул. Пермской, 86, запретив его девелоперу ООО СЗ «Пермская» проводить любые строительные и иные работы на земельном участке под объектом. Региональному управлению Россреестра запрещено совершать регистрационные действия в отношении участка и возводимых, реконструируемых объектов на нем. Такая информация указана в определении Арбитражного суда Пермского края от 1 ноября. Сейчас в суде рассматривается сразу три исковых заявления от фонда ДЗАТИ — девелопера соседнего здания, который оспаривает законность строительства дома «Строганов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: dom-stroganov.ru Фото: dom-stroganov.ru

Судебные споры фонда ДЗАТИ, СЗ «Пермская» и краевого минимущества, выдавшего обществам разрешения на строительство обоих объектов, начались минувшим летом. Фонд ДЗАТИ в конце декабря 2022 года получил разрешение на возведение бизнес-центра по ул. Пермской, 84, а СЗ «Пермская» получило разрешение на строительство своего дома на соседнем участке, по ул. Пермской, 86, в конце января 2023-го. Краевое минимущество отозвало разрешение у фонда через три месяца после его выдачи. В фонде посчитали это незаконным и обратились в суд. Одним заявлением истец оспаривает отзыв разрешения минимущества на возведение своего БЦ, другим требует признать незаконной выдачу разрешения СЗ «Пермская», а также положительного заключения экспертизы на проектную документацию дома «Строганов». Третьим заявлением фонд требует от застройщика-соседа внести изменения в проектную документацию новостройки и снести подземный газопровод низкого давления. В фонде также считают, что при близком соседстве двух зданий нарушаются нормы пожарной безопасности и инсоляции. Как сообщал в суде представитель минимущества, на соседнем участке с ул. Пермской, 84, фонд ДЗАТИ запроектировал разворот для пожарных машин и «даже мероприятия, связанные со строительством данного объекта».

Президент фонда развития и поддержки экологических инициатив ДЗАТИ Владимир Медведев сообщил «Ъ-Прикамье», что недавно получил исполнительный лист о наложении обеспечительных мер на строящийся дом ООО СЗ «Пермская». «Суд посчитал наши аргументы о законности строительства соседнего дома объективными. К рассмотрению дел третьими лицами привлекли организацию, выдавшую СЗ “Пермская” положительное заключение экспертизы на проектную документацию, и организацию, выполнившую проектную документацию»,— пояснил Владимир Медведев. На ближайшем заседании будет обсуждаться вопрос о назначении судебной экспертизы, которая определит обоснованность выдачи девелоперу дома положительного заключения экспертизы проектной документации и разрешения на строительство.

В ООО СЗ «Пермская» пояснили, что сейчас знакомятся с материалами арбитражного суда. «Важно отметить, что в данном процессе мы не являемся ответчиком, а выступаем третьим лицом. На наш взгляд, определение затрагивает интересы дольщиков и кредитной организации, предоставившей проектное финансирование»,— подчеркнули в строительной организации.

Отметим, что завершить строительство дома бизнес-класса «Строганов» на ул. Пермской, 86, планируется в III квартале 2025 года. Объект переменной этажности будет включать в себя 80 квартир и подземный паркинг с 15 кладовыми. В здании также появятся переговорные комнаты, детский центр, wellness-центр и прочее.