Депутат Курултая Башкирии предложил построить западный въезд в Уфу

Председатель комитета Курултая Башкирии по госстроительству и местному самоуправлению Владимир Нагорный предложил задуматься о строительстве западного въезда в Уфу со стороны Затона.

Он напомнил, что в ближайшие годы в Забелье должно быть построено 9 млн кв. м жилья.

«Мое предложение – начать проектирование западного въезда в Уфу. Уфа развивается в том направлении. Утром въехать невозможно, вечером выехать невозможно. Повторяем историю южного въезда»,— отметил депутат на заседании комитета.

«Вы ведь у нас житель Затона? Расскажите, как?»— обратился Владимир Нагорный к заместителю председателя комитета Сергею Мережко. «Тяжеловато, тяжеловато»,— признался он.

Влада Шипилова

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