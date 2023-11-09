RED CLUB x Cartier объявили о старте премии Young Leader Award 2024

Открылся прием заявок на очередную премию Young Leader Award. Ежегодная международная программа была создана глобальным сообществом RED CLUB x Cartier в 2021 году для поддержки социально значимых инициатив молодых предпринимателей. На этот раз тема премии сформулирована как «Технологии для надежного будущего». Подать заявку можно до 31 января 2024 года на сайте https://apply.redclubcartier.com/submit. В июне 2024 года будут известны имена четырех главных претендентов на премию Young Leader Award, а победителя объявят на торжественной церемонии вручения в октябре 2024 года в Сингапуре. Победитель получит грант в размере 50 тыс. евро, индивидуальную программу наставничества от Национального университета Сингапура и Сиднейской бизнес-школы, академических партнеров премии, а также коучинговые сессии от RED CLUB x Cartier. Каждому из трех финалистов вручат по €10 тыс.

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Премия Young Leader Award открыта для начинающих предпринимателей в возрасте от 20 до 40 лет, управляющих бизнесом в коммерческих и некоммерческих организациях при условии, что их предприятие существует на рынке от года до 7 лет и имеет минимум 5 тыс. пользователей своим продуктом.