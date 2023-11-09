Суд в Уфе удовлетворил иск Военной прокуратуры к Константину Выропаеву

Судья Калининского райсуда Уфы Алсу Шарипкулова взыскала с бывшего начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Орджоникидзевского и Калининского районов Константина Выропаева 330 тыс. руб., которые он получил ранее в качестве взятки. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе суда.

Иск подала Военная прокуратура Уфимского гарнизона. Она требовала взыскать с экс-сотрудника военкомата 480 тыс. руб. в качестве неосновательного обогащения. Судья, несмотря на то, что признала все сделки на эту сумму недействительными, иск удовлетворила частично.

Ранее прокуратура подала иск к супруге Константина Выропаева — Анжелике. С нее надзорный орган взыскал 10 тыс. руб. взятки.

Чету Выропаевых задержали в октябре прошлого года. Константин Выропаев был осужден за получение взятки должностным лицом (ч. ст. 290 УК РФ) и в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ») и приговорен к шести годам лишения свободы условно со штрафом 1,8 млн руб. Анжелика Выропаева была признана виновной в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом 510 тыс. руб.

Как было установлено в суде, супруги Выропаевы за вознаграждения помогали призывникам получать освобождения от воинской службы.

Венера Хисамова

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