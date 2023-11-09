Облсуд подтвердил законность приостановки работы курского «Энергопарка»

Курский областной суд не стал удовлетворять жалобу ООО «Энергопарк», которое планировало построить на очистных сооружениях Курска комплекс по переработке сырого осадка и избыточного ила в электроэнергию, на решение первой инстанции о приостановке деятельности компании. Решение Курского райсуда вступило в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В апреле 2022 года областной комитет природных ресурсов (ныне — министерство) обратился в райсуд с иском о временном прекращении деятельности «Энергопарка» из-за отсутствия «необходимых разрешений и лицензий, выдаваемых с целью соблюдения природоохранных требований и проведения оценки воздействия на окружающую среду и здоровье человека».

В октябре того же года суд удовлетворил требования ведомства. Комплекс должен быть закрыт, пока не получит у Росприроднадзора положительное заключение государственной экологической экспертизы и лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами I-IV классов. Эти сведения нужно предоставить в министерство.

Инвестиции в переработку сырого осадка и избыточного ила оценивались в 400 млн руб. Проект «Энергопакр» реализовывал с 2015 года. В конце 2020 года сообщалось о планах запустить первую очередь производства «в ближайшее время». Ежесуточный объем принимаемого осадка и ила комплекса из четырех ферментаторов, двух приемных резервуаров и двух резервуаров для жидкого фильтрата составлял 600 т. Планировалось, что в процессе переработки будет вырабатываться электроэнергия в объеме 2 МВт·ч, которую хотели поставлять на очистные сооружения «по тарифу ниже цены гарантирующего поставщика».

Алина Морозова

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