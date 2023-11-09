«Известия»: Минфин против запрета продажи алкоголя на первых этажах жилых домов

Минфин подготовил отрицательный отзыв на законопроект о запрете продажи алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники. По ее данным, отзыв Минфина уже поддержали в Минэкономики, Минпромторге и Минюсте.

Законопроект предполагает, что точки по продаже алкоголя на первых этажах жилых домов можно будет закрыть по результатам общего собрания жильцов. Однако, как пишут «Известия», в Минфине считают, что жильцы домов могут злоупотреблять таким правом: в частности, запрещать работать одним бизнесменам и разрешать другим в обмен на преференции.

Кроме того, Минфин смутил тот факт, что законопроект по сути разрешит общему собранию собственников распоряжаться нежилым помещением вне зависимости от того, в какой форме собственности оно находится.

Законопроект разработала группа депутатов вместе с главой фракции «Новые люди» Владиславом Даванковым и в конце июля внесла в Госдуму. Депутаты предложили разрешить общему собранию собственников запрещать работу магазинов и кафе в нежилых помещениях домов, если за это проголосует больше 50% жильцов.

Анастасия Ларина