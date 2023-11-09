В Красноярске начался суд над телеведущим Максимом Гуревичем

Центральный райсуд Красноярска сегодня приступил к рассмотрению уголовного дела телеведущего Максима Гуревича, возглавляющего фирму по проведению мероприятий «Современное производство». Об этом «Ъ-Сибирь» рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Красноярского края Оксана Веселова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «7 канал Красноярск» Фото: «7 канал Красноярск»

Следственный комитет вменяет Максиму Гуревичу мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Речь в уголовном деле идет о предполагаемом хищении 3,5 млн руб., выделенных региональным бюджетом на организацию церемонии награждения одаренных детей. По данным следствия, торжественное мероприятие было проведено в усеченном формате, дети вместо дорогих конфет получили дешевые.

В январе 2023 года Максима Гуревича задержали и поместили в СИЗО. Еще до передачи дела в суд Максим Гуревич возместил ущерб и дал показания на бывшего первого замминистра спорта края Романа Сотникова, подписавшего, по версии следствия, документы о полном расходовании средств по целевому назначению.

Прокуратура края поддержала ходатайство следствия об изменении телеведущему меры пресечения. «Прокуратура края приняла во внимание внесение денежных средств в размере 3 млн в счет возмещения ущерба и сотрудничество со следствием. Он изобличил бывшего первого заместителя министра спорта Красноярского края, что в совокупности с иными данными дало основание возбудить в отношении чиновника уголовное дело»,— сообщили в надзорном ведомстве.

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Илья Николаев