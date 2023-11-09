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Артем Молчанов сократил срок выдачи разрешений на полеты беспилотников

В Ярославле срок выдачи разрешений на выполнение парашютных прыжков, подъем привязных аэростатов, полеты беспилотников массой более 0,25 кг, демонстрационные полеты воздушных судов, взлет и посадку на площадках в черте города сокращен с 10 до 3 дней. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, сокращено время регистрации заявления — с 1 рабочего дня до 4 часов. Изменения внесены в регламент предоставления муниципальной услуги. Выдачей разрешений на полеты и парашютные прыжки занимается департамент городского хозяйства мэрии, расположенный на Большой Федоровской, 43.

Антон Голицын

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