Артем Молчанов сократил срок выдачи разрешений на полеты беспилотников

В Ярославле срок выдачи разрешений на выполнение парашютных прыжков, подъем привязных аэростатов, полеты беспилотников массой более 0,25 кг, демонстрационные полеты воздушных судов, взлет и посадку на площадках в черте города сокращен с 10 до 3 дней. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, сокращено время регистрации заявления — с 1 рабочего дня до 4 часов. Изменения внесены в регламент предоставления муниципальной услуги. Выдачей разрешений на полеты и парашютные прыжки занимается департамент городского хозяйства мэрии, расположенный на Большой Федоровской, 43.

Антон Голицын