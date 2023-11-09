«Молот» расстался со старшим тренером

ХК «Молот» принял решение прекратить сотрудничество с Робертом Харисовым. В сообщении пресс-службы клуба причины расставания не детализируются, но отмечается, что решение принято по обоюдному согласию сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Молот» Фото: ХК «Молот»

Специалист вошел в тренерский штаб команды в конце сентября и занимал должность старшего тренера. Это уже пятый наставник, покинувший пермскую хоккейную команду с начала сезона. Ранее, в сентябре, были уволены четыре специалиста: главный тренер Сергей Бердников, старший тренер Николай Бардин, тренер защитников Алексей Коледаев и видеотренер Сергей Дружинин.