обновлено 10:57
«Молот» расстался со старшим тренером
ХК «Молот» принял решение прекратить сотрудничество с Робертом Харисовым. В сообщении пресс-службы клуба причины расставания не детализируются, но отмечается, что решение принято по обоюдному согласию сторон.
Фото: ХК «Молот»
Специалист вошел в тренерский штаб команды в конце сентября и занимал должность старшего тренера. Это уже пятый наставник, покинувший пермскую хоккейную команду с начала сезона. Ранее, в сентябре, были уволены четыре специалиста: главный тренер Сергей Бердников, старший тренер Николай Бардин, тренер защитников Алексей Коледаев и видеотренер Сергей Дружинин.