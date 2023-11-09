Казань получила 25 новых троллейбусов из Минска
Казань получила 25 троллейбусов нового поколения МАЗ-303Т22. Они были презентованы в центре города. Участниками мероприятия стали глава Татарстана Рустам Минниханов и полномочный посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
Фото: Пресс-служба мэрии Казани
Новые троллейбусы будут курсировать в Казани вместо машин 2007 года, которые уже исчерпали свой ресурс. В новом транспорте предусмотрено 34 места для сидения, в том числе 14 на низком полу. Всего они могут вместить 90 пассажиров.