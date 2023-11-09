В Армавире будут судить жителей Ставрополья за хищение денег у ветерана войны

Прокуратура Армавира утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей Ставрополья, которые обвиняются в похищении денег у ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В июле 2022 года группа лиц убедила по телефону женщину-ветерана передать 500 тыс. руб. в связи с якобы произошедшим ДТП с участием ее дочери. 19 июля 2022 года несколько человек прибыли к дому ветерана и получили от обманутой женщины деньги.

Позже мошенники перечислили 375 тыс. руб. неустановленному лицу, с которым были в сговоре. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Остальные 125 тыс. руб. участники группы разделили между собой и уехали из Армавира.

В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Для возмещения ущерба на долю нежилого помещения одного из обвиняемых был наложен арест. Уголовное дело прокуратура направила в Армавирский городской суд для рассмотрения. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram