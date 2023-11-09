У мэра Перми родился третий ребенок

Мэр Перми Эдуард Соснин в третий раз стал отцом. Об этом глава города сообщил в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Долгановский Фото: Константин Долгановский

«Вчера в 22:35 я снова стал папой. Появилась на свет наша Анечка, третий ребенок в семье. Какое же это счастье!», - написал господин Соснин.

Эдуард Соснин был избран мэром Перми депутатами пермской гордумы в августе. До того момента господин Соснин возглавлял министерство экономического развития Пермского края с 2020 года. До прихода на госслужбу занимался бизнесом по производству товаров для дома и сада, деревянных вешалок, а также металлогибочным и стекольным производством. Имеет высшее менеджерское образование. В 2018 году стал победителем первого всероссийского конкурса «Лидеры России».