обновлено 10:09
В соликамскую колонию-поселение пытались переправить 56 сим-карт
Сотрудники ГУФСИН по Пермскому краю пресекли попытку переправить в колонию большое количество сим-карт к мобильным телефонам.
Фото: ГУФСИН по Пермскому краю
Как сообщает пресс-служба ГУФСИН, в Соликамске при проведении обхода на прилегающей территории участка колонии-поселения №8 сотрудник учреждения обратил внимание на подозрительный сверток в консервной банке, спрятанной за фонарным столбом. Внутри банки было обнаружено 56 сим-карт, которые осужденным пытались передать правонарушители. В настоящее время проводятся оперативно-профилактические мероприятия по установлению лиц, пытавшихся доставить запрещенные предметы.