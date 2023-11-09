В соликамскую колонию-поселение пытались переправить 56 сим-карт

Сотрудники ГУФСИН по Пермскому краю пресекли попытку переправить в колонию большое количество сим-карт к мобильным телефонам.

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Как сообщает пресс-служба ГУФСИН, в Соликамске при проведении обхода на прилегающей территории участка колонии-поселения №8 сотрудник учреждения обратил внимание на подозрительный сверток в консервной банке, спрятанной за фонарным столбом. Внутри банки было обнаружено 56 сим-карт, которые осужденным пытались передать правонарушители. В настоящее время проводятся оперативно-профилактические мероприятия по установлению лиц, пытавшихся доставить запрещенные предметы.