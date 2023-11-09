62% жителей Ижевска решают рабочие вопросы в выходные

В столице Удмуртии 62% опрошенных местных жителей заявили, что им приходится решать рабочие вопросы в выходные и праздничные дни. При этом 30% делают это часто, иногда — 32%. Такие данные приводит сервис SuperJob. Необходимости в работе дома нет у 34% респондентов, а вот 4% строго придерживаются принципа заниматься исключительно личными вопросами в нерабочее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Отмечается, что чаще прочих работают в выходные и праздники ижевчане с доходом от 80 тыс. руб. в месяц. Так ответили 34% респондентов. Среди представителей профессий решают рабочие вопросов в личное время дизайнеры — 38%, инженеры — 33%, главные бухгалтеры — 26%. Однако системные администраторы и программисты принципиально не занимаются работой в выходные — 17% и 23%.