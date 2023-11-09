В Уфе завершилось возведение самого крупного долгостроя «Госстроя»

В Уфе введены в эксплуатацию последние секции самого крупного долгостроя республики – ЖК «Белая река» в Кузнецовском затоне, сообщили в пресс-службе министерства строительства и архитектуры Башкирии. В новостройке около 900 квартир, общая площадь — 52 тыс. кв. м. Ключи от квартир в 2020 году получили 515 дольщиков, в ближайшее время получат еще 426 семей.

В 2018 году в республике было около 10 тыс. обманутых дольщиков. Из них около 1,3 тыс. человек сегодня ждут свои квартиры.

Строительство ЖК «Белая река» началось в 2014 году. Работы вела группа компаний экс-депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова «Гострой». Строительство ЖК должно было завершиться в 2017 году, но из-за финансовых проблем застройщик не выполнил свои обязательства перед дольщиками. В 2020 году дом решила достроить подмосковная ГК «Садовое кольцо» в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

Самого Кирилла Бадикова и двух его предполагаемых сообщников сейчас судят в Октябрьском райсуде Уфы по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, трое обвиняемых под видом строительства четырех жилых домов в комфорт-квартале «Московский» в Уфе заключали договоры с участниками долевого строительства и, не выполнив обязательства, похитили не менее 1,1 млрд руб. Обвиняемые вину не признали. Ближайшее заседание назначено на 13 ноября.

Венера Хисамова

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