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«Участникам рынка стоит давать время на перестроение процессов»

Наталья Тугалёва об ограничении экспорта твердых сортов пшеницы

Минсельхоз России инициировал полугодовое ограничение на экспорт твердых сортов пшеницы с декабря текущего года по май 2024-го. Инициативу рассматривают как меру для снижения продовольственной инфляции, ссылаясь на невысокое качество урожая из-за дождливого лета и уверяя, что на российский рынок мера особенно не повлияет. Гендиректор компании-экспортера холдинга «Доставка Морем» Наталья Тугалёва считает, что внедрение подобных ограничений приведет к увеличению финансовой нагрузки на фермеров.

Наталья Тугалёва

Наталья Тугалёва

Фото: предоставлено автором

«Действительно, на федеральном уровне урожай твердых сортов пшеницы не достигает и 1,5 млн тонн. Однако более 60% всех земель, занятых под этой культурой — это юг страны. В том числе, Краснодарский край.

Основными потребителями российской пшеницы твердых сортов остается макаронная держава — Италия и мировой продовольственный хаб — Турция, одна из точек распределения продукции во всем мировом сообществе. Такое зерно оставалось уверенной экспортной единицей с высокой добавленной стоимостью, а южные игроки рынка могли рассчитывать на него как на элемент диверсифицированной бизнес-модели.

При этом рост себестоимости производства агрокультур, по нашим оценкам, уже в следующем году может привести к падению рентабельности отрасли с 20 до 16%. Внутренние цены на классическое зерно растут неохотно, рынок ориентируется на спад мировой стоимости. Запасы урожая на складах второй год остаются высокими. Казалось бы, минимизировать риски за счет других культур — логичный выход.

Пока запрет экспорта твердых сортов пшеницы — только проект, но прослеживается определенная тенденция. Основные продукты — ячмень, кукуруза, подсолнечное масло — уже давно находятся под действием ограничительных мер. Например, наш холдинг занимается экспортом, в том числе, гороха, нута, чечевицы, а также продуктов переработки сои и рапса, технических сельхозпродуктов, которые попадают под действие новых пошлин осенью 2023 года. Но с другой стороны, одновременно внедряются ограничительные меры на основные средства производства, которые формируют себестоимость продукции — удобрения, ГСМ и запчасти. Вероятно, это снизит общее давление на издержки фермеров в производстве как массовых, так нишевых культур.

Аграрии находятся в вечных переменных — они не могут влиять на погоду и, соответственно, на урожай. Внутренние и внешние цены характеризуются волатильностью. Логично, что в последние годы на Кубани растут площади под нишевыми культурами — удачный сезон для одной культуры нивелирует результаты по другой.

Ограничительные меры в рамках обеспечения продовольственной безопасности России имеют большое значение. Но участникам стоит давать время на подготовку “подушки безопасности” и перестроение процессов. С этой задачей игроки отечественного рынка успешно справляются из года в год, демонстрируя высокий уровень адаптивности отрасли».

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