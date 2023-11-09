Ремонт двух школ завершили в Ярском районе Удмуртии

В Удмуртии завершился капитальный ремонт в Бачумовской школе и школе №1 в Ярском районе. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, по программе «Модернизация школьных систем образования» здесь провели комплексную модернизацию, в том числе это коснулось оснащения учебными материалами, антитеррористической защищенность и профпереподготовкой педагогов.

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Восстановительные работы в школах начались весной. За несколько месяцев здесь заменили инженерные коммуникации, отремонтировали фасады и выполнили внутреннюю отделку помещений, а также полностью обновили материально-техническую базу. Сумма вложенных в Бачумовскую школу средств превысила 15 млн руб., Ярскую школу №1 — более 77 млн руб.