Прокуратура Татарстана взяла на особый контроль дело об истязании пятерых детей

В Татарстане прокуратура взяла на особый контроль ход и результаты проверки по факту истязаний женщины и ее пятерых детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает СКР, в эфире одной из программ на телевидении женщина призналась, что она была изнасилована мужчиной в 16-летнем возрасте. Позже он стал отцом всех ее пятерых детей, которых регулярно истязал. По факту случившегося ведомство начало проверку. Позже данным делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю республиканского управления ведомства Валерию Липскому предоставить доклад по проверке, обо всех доводах.

"Ъ-Казань"