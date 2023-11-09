На ремонт участка трассы Шакша — Базилевка в Уфе направят до 112 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на конкурсе 29 ноября выберет подрядчика ремонта участка дороги Шакша — Базилевка, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта установлена в размере 112,3 млн руб., из них 109 млн руб. оплатит бюджет республики, 3,4 млн руб. — Уфы.

Ремонт необходимо провести до 14 октября 2024 года. Подрядчик должен отремонтировать дорогу на участке от поворота на трассу М-5 до Беговой улицы, Беговую улицу на участке дороги Шакша — Базилевка до дороги Жилино — Базилевка, дорогу Жилино — Базилевка на участке от Беговой улицы до въезда в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу. Он обязан отремонтировать бортовые камни, устроить основание, выравнивающий слой, покрытия, обочины, тротуары, установить один люк, нанести разметку. Гарантия на верхний слой покрытия составляет четыре года.

Майя Иванова

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