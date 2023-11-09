На ремонт участка трассы Шакша — Базилевка в Уфе направят до 112 млн рублей
Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на конкурсе 29 ноября выберет подрядчика ремонта участка дороги Шакша — Базилевка, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта установлена в размере 112,3 млн руб., из них 109 млн руб. оплатит бюджет республики, 3,4 млн руб. — Уфы.
Ремонт необходимо провести до 14 октября 2024 года. Подрядчик должен отремонтировать дорогу на участке от поворота на трассу М-5 до Беговой улицы, Беговую улицу на участке дороги Шакша — Базилевка до дороги Жилино — Базилевка, дорогу Жилино — Базилевка на участке от Беговой улицы до въезда в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу. Он обязан отремонтировать бортовые камни, устроить основание, выравнивающий слой, покрытия, обочины, тротуары, установить один люк, нанести разметку. Гарантия на верхний слой покрытия составляет четыре года.