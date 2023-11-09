Бастрыкин заинтересовался ситуацией с унижениями подростка в лагере на Урале

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту унижений подростка в детском лагере в Свердловской области. В пресс-службе ведомства рассказали, что доклад должен будет представить и. о. руководителя регионального СУ СКР Анатолий Надбитов.

Проверку следователи начали после публикаций СМИ о том, что в период с 28 октября по 3 ноября подростка подвергся унижениям во время смены в детском лагере в санатории «Талый ключ» в Артемовском районе. Сообщалось, что мальчика избивали другие несовершеннолетние, а сотрудники лагеря ругались на него матом, а также «наказывали упором лежа». При этом у подростка была травма кисти и он был освобожден от физкультуры.

Родители подростка заявили о, что сотрудники лагеря не поставили их в известность о травмировании ребенка другими детьми. После реакции СМИ проверку также начала прокуратура.

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