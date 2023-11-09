В Томске будут судить мужчину, установившего «жучок» в машину бывшей жены

Прокуратура отдала под суд 42-летнего жителя Томска, установившего подслушивающее устройство в машину и квартиру экс-супруги. Как рассказали в ведомстве, ему инкриминируется ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств для негласного получения информации), предусматривающая наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб., либо ограничение свободы до четырех лет, либо заключение на тот же срок.

Согласно версии следствия, томич, желая восстановить разладившиеся супружеские отношения, решил контролировать бывшую жену и установить в ее машину «жучок». Портативное прослушивающее устройство с дистанционным управлением он купил в одном из популярных маркетплейсов, после чего стал слушать разговоры экс-супруги во время автомобильных поездок. В последующем, желая знать больше о личной жизни бывшей супруги, сибиряк приобрел второго «жучка» и установил его в ее квартире.

В июле 2023 года мужчина снял оба прослушивающих устройства для технического обслуживания и хранил в своем автомобиле, где их и обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

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Илья Николаев