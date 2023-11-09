В Башкирии в авариях погибли водитель и пешеход

Сотрудники Госавтоинспекции Башкирии выясняют обстоятельства аварии в Буздякском районе, сообщает пресс-служба ведомства. Вчера на 1474 км трассы М-5 Урал 40-летний житель Саратовской области за рулем Lada Granta, предположительно, не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель скончался на месте, а его двое пассажиров, мужчины 26 и 40 лет, с серьезными травмами доставлены в травматологическое отделение местной больницы.

Также вчера вечером в селе Аскино 41-летний мужчина за рулем Kia Ceed насмерть сбил 47-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. Начато разбирательство.

Майя Иванова

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