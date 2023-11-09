В Каслях будут судить двух подруг, заставивших знакомую копать себе могилу

Калинская городская прокуратура утвердила заключение по уголовному дело двух местных жительниц 18 и 23 лет, обвиняемых в похищении человека (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Материалы переданы в городской суд, сообщает прокуратура Челябинской области.

По версии следствия, в апреле этого года жительницы Каслей приехали в поселок Кисегач, где «на фоне личных неприязненных отношений на почве ревности» похитили 54-летнюю женщину, поместив ее в багажник автомобиля. Затем соперницу привезли в Касли, удерживали в одной из квартир и избивали. После этого, по данным следствия, подруги увезли похищенную в лес и под угрозой убийством потребовали копать руками яму, в которой она будет похоронена.

«Потерпевшая в сложившейся обстановке восприняла угрозы реально и выполнила требования обвиняемых»,– сообщает прокуратура региона. Пока похищенная копала яму, подруги ее били, после чего оставили ночью в лесу и скрылись с места происшествия, считает следствие.

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