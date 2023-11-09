«НБС-Сибирь» получит контракт на 627 млн руб по реконструкции участка федеральной трассы

Федеральное управление автодорог «Енисей» подвело итоги торгов по выбору подрядчика для реконструкции участка трассы Р-255 «Сибирь» (Новосибирск - Кемерово - Красноярск – Иркутск). Единственным претендентом оказалась красноярское ООО «НБС-Сибирь». С компаний будет заключен контракт на 627 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Протяженность реконструируемого участка трассы Р-255 – 4,7 км. Выполнить работы подрядчик должен к 10 декабря 2023 года.

Работы по реконструкции направлены на увеличение пропускной способности уже существующей развязки и снижение аварийности, комментировал ранее предстоящие работы Росавтодор.

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Оксана Павлова