Жители Прикамья в два раза чаще стали использовать интернет-звонки в 2023 году

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Жители Пермского края стали использовать интернет-звонки в два раза чаще по сравнению с 2022 годом, благодаря технологии VoLTE, которая обеспечивает высокое качество вызовов и сверхчёткую передачу голоса с ощущением присутствия собеседника в комнате.

«VoLTE обеспечивает качественный голосовой приём везде, где есть сети МТС LTE. Мы продолжаем развивать покрытие в Пермском крае, благодаря чему жителям и гостям региона доступен сервис передачи голосовых данных через интернет. Рост трафика говорит о востребованности интернет-звонков, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников, когда нагрузка на сеть достаточно высока. При звонках через сеть LTE высокое качество «голоса» сохраняется даже при высокой загрузке сети», - прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.