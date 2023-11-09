Куда сходить в Ижевске в выходные 11 и 12 ноября

В Удмуртии в эти выходные, 11 и 12 ноября, состоится премьера первого спектакля с использованием AR-декорации, где расскажут о музыке и других удовольствиях. Жителей и гостей города также ждут акустический концерт от лидера екатеринбургской группы и премьера французского триллера об апокалиписисе с кислотным дождем, а в центре по атомной энергии гости смогут провести эксперименты. Провести вечер можно и на кулинарных-мастер классах для взрослых от студии «Концепт». Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Центра современной драматургии и режиссуры Фото: пресс-служба Центра современной драматургии и режиссуры

Какие спектакли стоит посмотреть

В пятницу, 10 ноября, в Театре юного зрителя состоится премьера спектакля «Выстрел» по повести Александра Пушкина (14+). Гостей ждет рассуждение о чести, доблести и принципах. Создателями спектакля стали актер Русского драматического театра Максим Морозов, а также актер драмы и кино, участник театральных проектов Михаил Арефьев. Начало в 19:00, стоимость билетов — 500 руб.

11 ноября, в субботу, в 18:00 театр «Молодой человек» покажет спектакль «Эмигранты» (16+). В центре постановки окажутся интеллектуал и плебей, которые покинули родину. Один, чтобы обрести свободу, а другой — чтобы подзаработать денег и построить на родине дом. Заграница абсолютно равнодушна, что особенно ощутимо в самый семейный праздник — Новый год. Стоимость — 500 руб.

В «Открытом офисе» в субботу, 11 ноября, в 19:00 пройдет премьера спектакля «Достоевский 201» (16+) от театра «ДОГМА». Постановка покажет гостям мир, где герои писателя живут в нашей повседневности. Гости узнают, осталось ли наследие автора в первозданном виде или трансформировалось до неузнаваемости. Вход по предварительной регистрации.

Центр современной драматургии и режиссуры 11 ноября в 19:00 приглашает на спектакль «Горилла разорвала чувака в клочья на глазах у работницы дельфинария» (18+). Комедийная пьеса вскрывает серьезные проблемы насилия и власти. Стоимость билетов начинается от 350 руб.

Театр Les Partisans в ЦСДР 12 ноября, в воскресенье, в 19:00 представит пост-документальный спектакль «ДИСКОТЭКА» о музыке и других удовольствиях. Это первый спектакль в городе, использующий AR-декорации. Гостей ждут документальные свидетельства музыкантов, танцоров, ди-джеев, промоутеров и других пользователей музыки, а также фанатов и противников клубной культуры. Стоимость билетов начинается от 350 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба кулинарной студии «Концепт» Фото: пресс-служба кулинарной студии «Концепт»

Какие пройдут мастер-классы

Цветочная мастерская BonBon проводит мастер-классы с сухоцветами (18+). Гости научатся составлять композицию и держать баланс между формой и цветом, а также сделают стойкую композицию для дома в керамической чашке. 10 ноября в 18:30 запланирован мастер-класс «Коктейльная вечеринка», стоимость — 1,3 тыс. руб. 11 ноября в 17:00 участники будут составлять «Карамельный пунш», цена — 1,8 тыс. руб.

Кулинарная студия «Концепт» в воскресенье, 12 ноября, в 13:00 приглашает на мастер-класс для взрослых по завтракам (6+). Участников научат готовить сырники, омлет или яйцо бенедикт на булочке бриошь. Стоимость — 1,8 тыс. руб.

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Куда сходить на концерт и лекции

В субботу, 11 ноября, в 19:00 в выставочном зале «Дома архитектора» зазвучит акустическая музыка (16+). Концерт в пространстве выставки керамики исполнят Сергей Ищенко и Антон Стравинский, лидер екатеринбургской группы «Территория Тишины». На мероприятии действует концепция Free donation, то есть посетитель сам решает, какая сумма вклада будет адекватной за оказанную услугу.

11 ноября на площадке Театра юного зрителя авторскую клоунаду представит театр «Точка» (12+). Гости увидят на сцене мужскую команду, которая работает в жанре «Дель арте», и примерят на себе по пять-семь образов за одно шоу. Честные истории с юмором и здоровой самоиронией воплотятся с помощью пластики тела. Стоимость билетов — 500 руб.

Информационный центр по атомной энергии в столице Удмуртии в субботу, 11 ноября, отмечает свой день рождения (12+). В 12:00 здесь начнет работать «открытая лаборатория», где физик и популяризатор науки Алексей Семихатов расскажет интересные факты от «завлаба». В 14:00 начнется мастер-класс «PRO химию», в рамках которого участники проведут несколько экспериментов, а 15:00 пройдет лекция о квантовой структуре мира. Все мероприятия бесплатные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Какие премьеры фильмов посмотреть

Французский триллер «Катастрофа» (18+) расскажет об аномальных событиях по всему миру, на который обрушился аномальный кислотный дождь. В центре смертоносной стихии оказывается пятнадцатилетняя Сельма и ее родители, которым предстоит пережить апокалипсис.

В центре российской драмы «Синдром» (16+) окажется пара, попавшая в страшную автомобильную аварию. Однако на этом трудности не заканчиваются. Пережив восстановление, девушка не узнает своего мужа — тот становится пугающе идеальным. Возникает все больше странных совпадений, образов и предостерегающих знаков.

Американский фильм ужасов «Одержимые злом» (18+) начнется с пугающего события — главные герои, братья-фермеры Педро и Хайме, обнаружат в лесу изуродованное тело чистильщика. Постепенно зло распространяется на всех действующих лиц.

Подготовила Софья Лямина