В Казани в 2024 году планируют запустить оплату метро по биометрии
В следующем году в шести городах России, включая Казань, могут запустить оплату проезда в метро с помощью биометрических данных. Об этом на площадке форуме Finopolis рассказал гендиректор центра биометрических технологий Владислав Паволоцкий.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
По его словам, уже в этом году планируется запустить такую форму оплаты в Москве.
Помимо Казани в следующем году вход в метро по биометрии может появиться в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Самаре и Новосибирске. Соответствующие дорожные карты уже подтверждены в трех городах. Это Казань, Самара и Екатеринбург. В остальных их планируют утвердить в ближайшее время.