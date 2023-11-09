В Казани в 2024 году планируют запустить оплату метро по биометрии

В следующем году в шести городах России, включая Казань, могут запустить оплату проезда в метро с помощью биометрических данных. Об этом на площадке форуме Finopolis рассказал гендиректор центра биометрических технологий Владислав Паволоцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По его словам, уже в этом году планируется запустить такую форму оплаты в Москве.

Помимо Казани в следующем году вход в метро по биометрии может появиться в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Самаре и Новосибирске. Соответствующие дорожные карты уже подтверждены в трех городах. Это Казань, Самара и Екатеринбург. В остальных их планируют утвердить в ближайшее время.

"Ъ-Казань"